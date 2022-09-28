Ученые Университета Техаса заявили, что стресс ухудшает отношения в паре | 360°

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Ученые Университета Техаса заявили, что стресс ухудшает отношения в паре

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Стресс крайне негативно сказывается на отношениях в паре. К такому выводу пришли специалисты из Университета Техаса в Остине (США). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Social Psychological and Personality Science.

Специалисты проявили опрос, в котором приняли участие 79 пар. Они отвечали вопросы о своем поведении, а также о поведении своего партнера. Кроме того, респонденты рассказали о том, с какими стрессовыми ситуациями они столкнулись в жизни. При этом люди, которые находились в состоянии стресса, становились более внимательными к недостаткам партнера.

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«Если стресс сосредотачивает внимание людей на более невнимательном поведении их партнера, это, вероятно, скажется на отношениях», — рассказала ведущий автор исследования, доктор Лиза Нефф.

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