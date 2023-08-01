Интересное 01 августа 2023, 17:51 Ученые Университета Сиднея: отказ от курения снизит риски хронической боли в пояснице

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Ученые из Университета Сиднея в Австралии провели исследование и выяснили, что отказ от курения способен снизить вероятность развития хронической боли в поясничном отделе. Об этом сообщил сайт thelancet.com.

Отмечается, что вредная привычка нарушает микроциркуляцию крови, что провоцирует ослабление костной структуры в позвоночных дисках и суставах. Также неприятные ощущения в пояснице появляются из-за лишнего веса и неудобного рабочего места.

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Как сообщил «Ридус», через 30 лет с хронической болью в спине могут столкнуться 843 миллиона человек во всем мире.