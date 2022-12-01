Интересное 01 декабря 2022, 23:47 Ученые Университета Портсмута рассказали о влиянии цвета посуды на вкус еды Ученые Университета Портсмута установили, что красная посуда отбивает аппетит

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Цвет посуды способен влиять на вкусовое восприятие пищи. К такому выводу пришли ученые из Университета Портсмута. Об этом сообщил LIVE24 со ссылкой на журналу Food Quality and Preference.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 50 респондентов. Их разделили на две группы. В одну попали привередливые в еде люди, в другую — не привередливые. Участникам предложили попробовать еду из красных, белых и синих тарелок.

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Специалисты установили, что связь между цветом тарелок и нежеланием употреблять ту или иную пищу возникала только в группе привередливых респондентов. При этом еда в красных и синих тарелках казалась участникам эксперимента более соленой, чем закуски, которые лежали на белой посуде. Кроме того, меньше всего пробовать новые блюда респонденты хотели из красных тарелок.

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По словам специалистов, данный эксперимент может быть полезен для тех людей, которые хотели бы расширить рацион питания, написал «ПолитЭксперт».