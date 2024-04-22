Интересное 22 апреля 2024, 14:28 Ученые ТГУ: пещерные львы Сибири охотились на бизонов и оленей

Читать 360tv в

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из других учреждений выяснили, чем отличались пещерные львы Сибири от современных особей. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Так, древние хищники охотились на крупных копытных. Их добычей становились бизоны, лошади, а также гигантские и благородные олени.

Реклама

Еще одна особенность — высокая скорость передвижения. Данный факт объясняется открытым ландшафтом. Львам приходилось преследовать жертву, так как они не могли близко подобраться к ней.