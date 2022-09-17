Ученые Технологического института Джорджии создали пластырь для нанесения татуировок | 360°

Интересное 17 сентября 2022, 21:03 Поделиться Telegram

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Viber Ученые Технологического института Джорджии создали пластырь для нанесения татуировок

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Ученые Технологического института Джорджии (США) создали пластырь, с помощью которого можно самостоятельно наносить на кожу татуировки. Об этом сообщил «Ридус».

Эксперты пояснили, что обычно в тату-машинках используют крупные иглы, которые по несколько раз прокалывают кожу. Данный процесс является довольно болезненным для человека. Однако специалисты разработали микроиглы из чернил для татуировок, размер которых составляет меньше песчинки.

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«Поскольку микроиглы сделаны из чернил для татуировок, они очень эффективно наносят рисунок на кожу», — рассказал ведущий автор исследования Сонгом Ли.

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Пластырь необходимо держать на коже несколько минут, после чего изображение проявится на коже. При этом рисунок можно сделать цветным.

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