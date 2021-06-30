Ученые связали умение врать с высоким интеллектом

Ученые из Университета Райерсона в Торонто (Канада) заявили, что умение лгать коррелирует с высокими когнитивными способностями. Об этом написало ИА Nation News.

Ученые провели исследование, в рамках которого проверяли способность людей говорить неправду, а после этого просили их пройти тесты на вербальное и абстрактное мышление. Оказалось, что люди, которые лгут искусно, обладают более развитыми когнитивными способностями, чем те, то врать не умеет.

Ученые отметили, что при этом высокий интеллект не помогает им лучше распознавать чужую ложь.