Ученые сравнили разум осьминогов с человеческим

Поведение осьминогов чем-то схоже с поведением людей. Головоногие моллюски со своими покрытыми присосками щупальцами и отсутствием костей удовлетворяют свое любопытство, подобно человеку. Так, одна из дисциплин зоологии пришла к выводу, что эти особи получают и обрабатывают информацию для принятия решений. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

Кроме того, исследования доказали, что осьминоги обладают большой гибкостью в поведении. Ответ на вопрос, почему эти животные такие умные, кроется в нескольких моментах.

Во-первых, на протяжении своей жизни они сталкиваются со множеством хищников. Для того, чтобы выжить, осьминоги научились отлично маскироваться. Эти моллюски с легкостью имитируют окружающий ландшафт, изменяя окраску и даже текстуру кожи.

Поскольку у осьминогов отсутствует защита в виде панциря или ракушки, они всегда стараются спрятаться в каком-то укрытии, например, под камнем. Некоторые виды закапываются в песок, или носят гальку в свое жилище.

Осьминоги сами являются хищниками. Они охотятся за морскими ракушками, ракообразными и всякой мелкой рыбешкой. Зрение и навыки маскировки им помогают в охоте, а щупальца — в исследовании территории.

Наилучшим примером впечатляющего интеллекта у осьминогов является их способность манипулировать L-образным объектом, чтобы он мог пройти через небольшое квадратное отверстие в стене.

Осьминоги умеют получать информацию, используя органы чувств, умеют ее обрабатывать посредством условного обучения, а также хранить, благодаря долговременной памяти.

Безусловно, осьминоги умны, но в классе головоногих моллюсков они уступают каракатицам, которые не только проявляют способности к обучению, но и идеально применяют их на практике.