    06 мая 2020, 17:46

    Ученые СПбГУ нашли многоклеточного паразита с самым коротким геномом

    Дарья Морозова

    Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили самый маленький геном среди всех многоклеточных в мире, состоящий всего из 5120 генов. Об этом сообщило ИА «Невский новости».

    Он принадлежит самому маленькому представителю паразитов из группы ортонектид. По данным ученых, половина генов — «это так называемые orphan genes, которые не группируются ни с какими другими известными науке генами».