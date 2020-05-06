06 мая 2020, 17:46
Ученые СПбГУ нашли многоклеточного паразита с самым коротким геномом
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили самый маленький геном среди всех многоклеточных в мире, состоящий всего из 5120 генов. Об этом сообщило ИА «Невский новости».
Он принадлежит самому маленькому представителю паразитов из группы ортонектид. По данным ученых, половина генов — «это так называемые orphan genes, которые не группируются ни с какими другими известными науке генами».