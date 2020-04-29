Ученые создали светящийся табак

По информации «Русской планеты», генетики вызвали биохимическую реакцию с кофейной кислотой и перенесли люминесцентную систему грибов в клетки растений. Таким образом табак начал излучать яркий свет словно «живой датчик».

Листья табака смогут реагировать на загрязнителей и выступать в роли осветительных приборов. При этом растения никак не подключаются к электрической сети.

Ранее исследователи из России и Литвы нашли способ, чтобы предупредить заболевания, связанные со старением организма. Разработанный метод способен бороться с такими аутоиммунными заболеваниями, как атеросклероз, болезни Альцгеймера или Паркинсона.