29 апреля 2020, 11:55
Ученые создали светящийся табак
Российские ученые из Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН и специалисты из стартапа Planta LLC разработали светящиеся листья табака. Об этом сообщил сайт Naked science со ссылкой на Nature Biotechnology.
По информации «Русской планеты», генетики вызвали биохимическую реакцию с кофейной кислотой и перенесли люминесцентную систему грибов в клетки растений. Таким образом табак начал излучать яркий свет словно «живой датчик».
Листья табака смогут реагировать на загрязнителей и выступать в роли осветительных приборов. При этом растения никак не подключаются к электрической сети.
Ранее исследователи из России и Литвы нашли способ, чтобы предупредить заболевания, связанные со старением организма. Разработанный метод способен бороться с такими аутоиммунными заболеваниями, как атеросклероз, болезни Альцгеймера или Паркинсона.