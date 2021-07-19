Ученые создали сверхчувствительный датчик по принципу змеиной кожи

Кожа змеи помогла ученым из Института биомедицинских инноваций Терасаки создать сверхчувствительный датчик. Новое устройство способно эффективно обнаруживать различный уровень напряжения. Об этом написало ИА Nation News.

Эластичность кожи пресмыкающихся позволяет им изменять свои размеры, вытягиваясь вперед и возвращаясь обратно. Во этом процессе задействованы чешуйки, которые легко смещаются при напряжении. Разработанный учеными датчик работает по такому же принципу. По их специалистов, он показал самую высокую проводимость и долговечность.