Ученые создали останавливающий кровотечение клей

Необычный клей создали ученые из канадского Университета Западного Онтарио. Вещество способно останавливать кровотечение меньше, чем за минуту. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на University of Western Ontario.

С помощью входящего в состав клея вещества батроксобина, которое добывают из яда копьеголовых змей, происходит быстрое сворачивание крови.

Исследователи провели испытания хирургического клея на грызунах. Исходя из наблюдений, он хорошо показал себя при порезах, разрывах аорты и повреждениях печени. Заживление раны произошло за 45 минут, а кровопотеря сократилась на 78%.

Ученые считают, что этот препарат можно будет использовать вместо наложения швов. Его достаточно немного доработать, чтобы получить универсальный медикамент.