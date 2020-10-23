Ученые создали охлаждающую помещение краску для жарких регионов

Специалистам удалось улучшить технологию радиационного охлаждения в красках. По словам разработчиков, вещество «отталкивает» 95,5% солнечного света. Ранее существовали продукты, которые отражают 80-90% излучения, информирует «Царьград».

Отмечается, что новую краску можно использовать в офисах, находящихся странах, где температура воздуха всегда высокая. Благодаря этому люди будут экономить на расходе электроэнергии, затрачиваемой кондиционерами.

Для изготовления вещества использовали наполнители из карбоната кальция вместо стандартных частиц диоксида титана. Это позволило сократить количество поглощаемого краской ультрафиолетового света. Образец краски сохранял температуру на 10 градусов ниже температуры окружающей среды ночью, а также на 1,7 градуса меньше, когда солнце было в зените.

Ранее сообщалось, что специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали прибор для лечения депрессии с помощью света.