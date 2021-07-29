Ученые: собаки умеют определять, обманывает человек или нет

Ученым удалось провести необычное исследование, которое показало, что собаки умеют распознавать правду и ложь. Для эксперимента специалисты отобрали 260 собак различных пород. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

В качестве эксперимента для собак предоставили два контейнера с едой. Незнакомые люди подсказывали, в каком из них лежит угощение. Далее еда перекладывалась в другую емкость при свидетеле. В третий раз ее перекладывали уже без наблюдающего. Выяснилось, что собаки доверяли больше тем, кто видел весь процесс. Кроме того, животные не верили тем участникам испытания, кто указывал на пустые контейнеры.

В исследовании сообщается, что терьеры — единственная порода животных, которая менее всего доверяла присутствующим. Остальные собаки были более восприимчивы ко лжи.