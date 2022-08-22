Ученые сделали прогноз, когда Земля станет непригодной для жизни

Сотрудники Европейского космического агентства сделали прогноз по поводу дальнейшей судьбы Солнца и Земли. Для подсчета исследователи сопоставили данные со спутника Gaia, запущенного в 2013 году в так называемую точку Лагранжа L2, написал Life.

Астрономы заявили, что конец света наступит задолго до того, как наша планета будет разрушена Солнцем физически. Земля, по их словам, расположена как раз на такой орбите, на которой океаны и не испаряются, и не замерзают полностью.

Данные телескопа Gaia сообщают, что светимость Солнца за ближайший миллиард лет увеличится примерно на 10%, а вместе с ней и температура. В таких условиях жизнь на Земле станет невыносимой.

К тому моменту нашей звезде стукнет восемь миллиардов лет, она нагреется максимально, а потом начнет стремительно стареть. Термоядерное топливо (водород) будет иссякать, а Солнце — остывать и одновременно увеличиваться в размерах. Первым «падет» Меркурий, а за ним остальные планеты вплоть до Юпитера.