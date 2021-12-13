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    13 декабря 2021, 16:46

    Ученые Рурского университета выяснили, что голуби способны решать сложные задачи

    Арина Бобкова

    Группа специалистов из Рурского университета (Германия) провели исследование, в ходе которого установили, что голуби обладают когнитивными способностями. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Current Biology.

    Ученые Рурского университета выяснили, что голуби способны решать сложные задачи

    По мнению специалистов, городские голуби способны в разы лучше людей справляться с некоторыми задачами. Например, они гораздо быстрее переключают внимание между различными задачами. Такие навыки птицы получили благодаря тому, что нейроны в их головном мозге сгруппированы плотнее, чем у млекопитающих.

    Ученым Оксфордского университета удалось выяснить, что городские голуби умеют передавать знания последующим поколениям. Ранее исследователи предполагали, что такими навыками обладают только высокоорганизованные животные — китообразные и высшие приматы.

    Ранее стало известно, что прибрежные виды растений и животных научились переплывать океан на пластиковом мусоре. К такому выводу пришли специалисты из Смитсоновского центра экологических исследований.