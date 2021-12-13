Ученые Рурского университета выяснили, что голуби способны решать сложные задачи

Группа специалистов из Рурского университета (Германия) провели исследование, в ходе которого установили, что голуби обладают когнитивными способностями. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Current Biology.

По мнению специалистов, городские голуби способны в разы лучше людей справляться с некоторыми задачами. Например, они гораздо быстрее переключают внимание между различными задачами. Такие навыки птицы получили благодаря тому, что нейроны в их головном мозге сгруппированы плотнее, чем у млекопитающих.

Ученым Оксфордского университета удалось выяснить, что городские голуби умеют передавать знания последующим поколениям. Ранее исследователи предполагали, что такими навыками обладают только высокоорганизованные животные — китообразные и высшие приматы.

Ранее стало известно, что прибрежные виды растений и животных научились переплывать океан на пластиковом мусоре. К такому выводу пришли специалисты из Смитсоновского центра экологических исследований.