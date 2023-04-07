07 апреля 2023, 18:39
Ученые развенчали миф о том, что Солнце является уникальной звездой
Теория о том, что Солнце является уникальной звездой и благодаря ей в Солнечной системе зародилась жизнь, является ошибочной. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования ученых Института астрофизики и космических наук.
Отмечается, что в ходе исследования ученые использовали данные, полученные с различных космических спутников. Оказалось, что Солнце по своим свойствам и характеристикам схоже с большим количеством небесных тел и не является уникальной звездой.
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Как сообщил сайт Runews, подробнее с результатами проведенного исследования можно ознакомиться в журнале Astronomy & Astrophysics.
Ученые
Космос
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