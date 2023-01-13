Интересное 13 января 2023, 17:26 Ученые рассказали о смертельной опасности света для пустынных животных Освещение негативно влияет на репродуктивные функции пустынных животных

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Израильские ученые выяснили, что появление любого источника света грозит пустынным животным смертельной опасностью. Об этом сообщил сайт Planet Today.

По данным сайта «Политэксперт», свет может негативно влиять на репродуктивные функции данных животных.

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Отмечается, что даже включение уличных фонарей в темное время суток может спровоцировать серьезные проблемы в работе организма пустынного зверька.

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