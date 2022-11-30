Интересное 30 ноября 2022, 18:41 Ученые рассказали о негативных воздействиях долгого пребывания человека в космосе

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Космическая радиация и электромагнитное поле негативно сказываются на здоровье человека, долго находящегося в космосе. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил испытатель космических программ Олег Волошин.

Для того, чтобы человек не разучился ходить при возвращении на Землю, в комическом полете необходимо регулярно заниматься на специальных тренажерах.

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Проектировщики космических кораблей решает проблему негативного воздействия радиации на человека при помощи определенного расположения кают - места для отдыха космонавтов располагаются подальше от Солнца.

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Кроме того, после полетов также могут возникнуть проблемы с плотностью костей - зачастую они истощаются и становятся очень хрупкими.

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