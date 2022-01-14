Ученые рассказали, когда антибиотики можно назначать младенцам

Исследование, которое проводилось учеными в Детской больнице Филадельфии, показало, что далеко не все младенцы, рожденные в результате кесарева сечения или при разрыве плодных оболочек, должны получать антибиотики. Об этом написал сайт «Ридус».

Ученые решили проанализировать процесс риска развития сепсиса у новорожденных. Они оценили всех младенцев, которые родились с 2009 по 2014 год в двух родильных домах Филадельфии. Всего исследовались 7549 младенцев.

Оказалось, что 80% маленьких пациентов давали антибиотики, несмотря на то, что ни у одного из них не развился сепсис. По словам авторов исследования, клиницисты назначили антибиотики в тех случаях, когда это было не нужно. Например, кесарево сечение без разрыва амниотических оболочек было названо безопасными родами, как и отсутствие инфекции у матери.

Команда ученых считает, что в таких случаях назначать лекарства для детей нежелательно, поскольку они вызывают ухудшение состояния ребенка. Только тем, у кого имеется высокий риск заражения, должны назначаться антибиотики.