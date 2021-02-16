16 февраля 2021, 18:04
Ученые рассказали, какого цвета коронавирус
Ученые выяснили, какого на самом деле цвета молекула коронавируса. Об этом профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер заявил Le Parisien.
По его словам, молекула коронавируса на самом деле черного и белого цветов, а ее форма напоминает шаровое скопление. Ранее на всех картинках коронавирус изображали красного цвета. Исследователь пояснил, что яркие цвета в трехмерных моделях и изображениях молекулы используют для того, чтобы лучше различать детали.
Ранее австрийские специалисты воссоздали первую в мире подробную 3D-модель коронавируса. Реальное изображение значительно отличалось от фотографий, гулявших ранее по Сети.
Помимо 3D-изображений, пользователи могли наблюдать коронавирус на снимках с микроскопа.