Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Египетские ученые рассказали, как поменяется внешность людей и животных в связи с глобальным потеплением на планете. По их словам, звери смогут быстрее адаптироваться к новым условиям существования, а люди в результате изменений приобретут новый, более темный цвет волос, кожи и глаз. Об этом написало издание Sasapost, ссылаясь на исследование ученых.

По словам биолога Сары Райдинг, длина клюва у некоторых видов попугаев за последние несколько столетий увеличилась на 10%. А в Европе за это время были отмечены увеличенные пропорции тела масковых бурозубок и мышей, сообщило ИА НСН.

Также ученые предрекли повышение уровня меланина в человеческом организме. За счет этого процесса все люди, живущие на Земле, станут темнее.

Ученые из Кембриджского университета считают, что в результате глобального потепления также уменьшатся размеры мозга и тела человека. Также люди могут приобрести проблемы с речью, памятью, мозговым кровообращением и процессом обучения.