Ученые рассказали, что длинный безымянный палец у женщины может говорить о ее физической силе

Ученые провели необычное исследование, в котором выяснили, что длинный безымянный палец у женщины может говорить о ее физической силе. Для проведения эксперимента исследователи измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин в возрасте от 19 лет до 31 года. Об этом сообщил журнал Proceedings of the Royal Society B.

По данным ученых, у женщин, у которых указательный палец короче безымянного, более сильные мышцы.

Исследование показало, чем длиннее был безымянный палец у женщины, тем крепче был его хват. По словам экспертов, на длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона, и, скорее всего, именно он дает больше силы мышцам, написало РИА ФАН.

Пальцевый индекс — это соотношение длин указательного и безымянного пальцев. Он обусловлен влиянием половых гормонов на плод во время внутриутробного развития. Женщины обычно имеют большую разницу между длиной указательного и безымянного пальца, в отличие от мужчин. При этом указательный палец у них, как правило, длиннее.