Интересное 30 марта 2023, 13:34 Ученые раскрыли факты о создании Библии дьявола

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Пергаментная рукописная Библия дьявола существует в единственном экземпляре и весит 75 килограммов. Ученые раскрыли ранее неизвестные факты о рукописи, сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что в книге насчитывается 640 страниц, при этом 8 из них были украдены. Изображение дьявола можно встретить на 290 странице.

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Как сообщил «Политэксперт», долгое время считалось, что рукопись была создана в чешском монастыре за одну ночь, однако выяснилось, что на написание книги ушло около 20 лет.