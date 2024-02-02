Интересное 02 февраля 2024, 03:40 Ученые раскрыли 5 признаков умного человека Ученые University of Groningen определили 5 основных черт умного человека Pxhere

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Ученые из University of Groningen пришли к выводу, что умные люди обладают определенными общими качествами. Исследования помогли определить пять признаков умного человека, некоторые из них могут показаться странными, сообщило издание Planet Today.

Первым признаком умных людей психологи назвали бардак на их рабочих столах. Именно большое количество предметов способствует принятию оригинальных решений.

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Вторым признаком умного человека является остроумие. По мнению психологов, люди, которые подшучивают над своими коллегами, обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией.

Третий признак умного человека — позднее время отхода ко сну. Именно у «сов» более высокий уровень интеллекта и быстрота реакции по сравнению с «жаворонками».

Четвертой чертой стала тревожность. Именно повышенная рефлексия может указывать на высокий уровень интеллекта. Ну, и пятым признаком умного человека названа скромность. Эффект Даннинг-Крюгера показал, что умные люди часто не оценивают свой интеллект высоко.

Ранее ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на мозг, замедляя его старение на два года.