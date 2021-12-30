Ученые РАН потратили более 700 тысяч на изучение зла и ада

Институт философии РАН за последние три месяца потратил почти три миллиона на исследования, в которых фигурировали понятия «ад» и «зло». Об этом сообщил РБК.

На портале госзакупок в том числе опубликован один из последних договоров. На исследование «Является ли злом существование ада» ученые потратили 742 тысячи рублей. Исполнителем выступил сотрудник Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко и НИУ ВШЭ.

За предыдущие три месяца, согласно данным сайта госзакупок, институт философии РАН потратил порядка трех миллионов на аналогичные исследования. Например, ровно ту же сумму — 742 тысячи рублей — заплатили за изучение темы «Бесполезная свобода и проблема ада». Исполнителем также выступил сотрудник НИУ ВШЭ.

В самом институте философии заявили РБК, что все заказы были в рамках закона.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — ответили в институте.