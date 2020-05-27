Ученые РАН испытают препараты против коронавируса

Исследователи предполагают, что лекарства можно будет использовать не только для лечения коронавируса, но и для его профилактики. Действующим веществом препаратов является неолактоферрин.

«Научная платформа возможности использования этого белка для борьбы с вирусной инфекцией основана на десятилетних исследованиях неолактоферрина, которые были проведены совместно с Институтом иммунологии», — рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.