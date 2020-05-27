27 мая 2020, 14:53
Ученые РАН испытают препараты против коронавируса
Ученые Института биологии гена Российской академии наук разработали препараты, которые дальше будут проверены на предмет эффективности против коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru.
Исследователи предполагают, что лекарства можно будет использовать не только для лечения коронавируса, но и для его профилактики. Действующим веществом препаратов является неолактоферрин.
«Научная платформа возможности использования этого белка для борьбы с вирусной инфекцией основана на десятилетних исследованиях неолактоферрина, которые были проведены совместно с Институтом иммунологии», — рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.