Ученые: птицы умеют передавать друг другу знания по поводу еды

Ученые из Хельсинского и Кембриджского университетов благодаря эксперименту узнали, что птицы могут передавать друг другу информацию относительно вкуса пищи. Об этом написал «Политэксперт» со ссылкой на Planet Today.

В ходе эксперимента для синиц и лазоревок были подготовлены две разные кормушки с пищей. В одну из них исследователи положили ярко-окрашенные миндальные хлопья. В другую были помещены те же хлопья, только с более горьковатым привкусом и с немного отличающимся оттенком.

Оказалось, что уже через восемь дней птицы отказывались прилетать в кормушку с горькой пищей. При этом в начале несколько из них еще наведывались туда. Ученые заключили, что всем особям необязательно дегустировать еду. Многим просто достаточно наблюдать за сородичами и на основании их поведения делать соответствующие выводы.