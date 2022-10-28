Ученые провели «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века | 360°

Интересное 28 октября 2022, 03:38 Ученые провели «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века Daily Mail: ученые при «виртуальном вскрытии» установили причину смерти ребенка XVII века Pxhere

Читать 360tv в

Современные технологии помогли ученым провести «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века. Это позволило установить причину смерти ребенка спустя 400 лет после нее. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые выявили у покойного явные признаки пневмонии и рахита. Исследователи считают, что это стало причиной смерти ребенка.

Реклама

Также ученые смогли установить пол, возраст и даже личность умершего. Им был мальчик, возраст которого варьируется от 12 до 18 месяцев. Также удалось выяснить, что ребенка много кормили, что привело к лишнему весу. Все это говорит о происхождении и условиях жизни мальчика.

Реклама

Исследователи пришли к выводу, что ребенка зовут Райхард Вильгельм, он был первенцем графа Стархемберга. Деревянный гроб мальчика без надписей находился в фамильном склепе в Австрии. Там хоронили жен и сыновей. Скорбящая семья, как предполагается, специально захоронила мальчика вместе с его дедом и тезкой.

У ребенка также выявили недостаток витамина D, что можно объяснить тем, что младенец был аристократом. Люди с высоким статусом в эпоху Возрождения старались реже находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Ребенка, как указано в материале, могли скрывать от света, чтобы его кожа была бледной.

Череп мальчика деформирован. Но, вероятнее всего, травму он получил посмертно, поскольку отсутствуют кровь, сопутствующие переломы костей и повреждения тканей. Это может быть связано с тем, что гроб, в котором покоился ребенок, был не достаточно большим для него.