Ученые провели «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века | 360°

28 октября 2022, 03:38
Ученые провели «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века
Daily Mail: ученые при «виртуальном вскрытии» установили причину смерти ребенка XVII века
Современные технологии помогли ученым провести «виртуальное вскрытие» мумии младенца XVII века. Это позволило установить причину смерти ребенка спустя 400 лет после нее. Об этом сообщило Daily Mail.
Ученые выявили у покойного явные признаки пневмонии и рахита. Исследователи считают, что это стало причиной смерти ребенка.
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Также ученые смогли установить пол, возраст и даже личность умершего. Им был мальчик, возраст которого варьируется от 12 до 18 месяцев. Также удалось выяснить, что ребенка много кормили, что привело к лишнему весу. Все это говорит о происхождении и условиях жизни мальчика.
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Исследователи пришли к выводу, что ребенка зовут Райхард Вильгельм, он был первенцем графа Стархемберга. Деревянный гроб мальчика без надписей находился в фамильном склепе в Австрии. Там хоронили жен и сыновей. Скорбящая семья, как предполагается, специально захоронила мальчика вместе с его дедом и тезкой.
У ребенка также выявили недостаток витамина D, что можно объяснить тем, что младенец был аристократом. Люди с высоким статусом в эпоху Возрождения старались реже находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Ребенка, как указано в материале, могли скрывать от света, чтобы его кожа была бледной.
Череп мальчика деформирован. Но, вероятнее всего, травму он получил посмертно, поскольку отсутствуют кровь, сопутствующие переломы костей и повреждения тканей. Это может быть связано с тем, что гроб, в котором покоился ребенок, был не достаточно большим для него.
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