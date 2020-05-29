Ученые: пресноводные рыбки могут испытывать депрессию

В рамках эксперимента исследователи прикрепляли хвосты рыбок к губке, из которой они не могли выбраться. От этого подводные обитатели приходили в отчаяние. После этого ученые погружали рыбок в воду с антидепрессантами. Под воздействием этих препаратов в мозге рыбок повышался уровень дофамина и серотонина, которые у человека тесно связаны с эмоциями.

Антидепрессанты действуют на рыбок так же, как на грызунов и людей — к такому выводу пришли ученые. Соответственно, механизм депрессии сформировался еще у наших общих предков в глубокой древности.

Благодаря полученным данным исследователи могут разработать новые способы терапии этого заболевания. Гены рыб и людей идентичны на 70%, по этой причине данио-рерио идеально подходят для таких исследований.

Ранее ученые выяснили, что эти рыбки проходят через те же фазы сна, что и люди.