Интересное 02 февраля 2023, 18:02 Ученые предположили, что женщины племени майя могли участвовать в войнах наравне с мужчинами

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На полуострове Юкатан в Центральной Америке были найдены останки женщины общества майя. Ученым удалось установить вероятность того, что представительницы племени могли участвовать в военных сражениях наравне с мужчинами, сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что в плече женщины археологи нашли наконечник стрелы. В останках мужчины, которые были расположены рядом с представительницей племени, также был обнаружен наконечник.

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Как сообщил «Политэксперт», ученые пришли к выводу, что женщина была физически развита и принимала участие в боях наравне с мужчинами.