Интересное 17 июня 2023, 18:31 Ученые показали, как будет выглядеть работник на удаленке к 2100 году Daily Mail: британские ученые представили образ удаленщика 2100 года Furniture At Work

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Ученые из Университета Лидса представили нарисованный портрет работников на удаленке к 2100 году. Судя по нему, у них будут и опухшие глаза, когтистые руки и сгорбленная спина, сообщило издание Daily Mail.

Треть работающих из дома не имеют специального оборудованного места. Основываясь на выводах, которые сделали эксперты в области здравоохранения, ученые смоделировали образ удаленщика 2100 года.

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«Отсутствие регулярных движений могут привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата. Хронические боли и дегенеративные состояния также часто развиваются из-за длительного сидения и неправильной позы», — сказал хирург Л. С. Ван.

Также у удаленщика не буду разгибаться пальцы на руках, это связано с постоянным использованием компьютерной мыши. Поэтому они будут больше похожи на когти. Спину работника «украсит» горб, появившийся из-за постоянного нахождения в неудобном положении. А малоподвижный образ жизни и отсутствие свежего воздуха спровоцируют ожирение, резюмировали британские ученые.

Ранее психолог Елена Данилова назвала ошибочным мнение о том, что сотрудникам легче работать из дома, чем из офиса. По словам эксперта, для удаленки нужно иметь самодисциплину, которая есть не у каждого.