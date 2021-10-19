Ученые определили особенности внешности лгунов
Эксперты пришли к выводу, что мужчины с широкими лицами и короткими пальцами склонны ко лжи
Ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, какими особенностями во внешности обладают люди, которые часто лгут. В качестве эксперимента исследователи решили взять внешность нескольких мужчин. Об этом сообщил научный журнал Frontiers in Psychology.
Команду интересовали такие показатели, как fMM — морфометрическая маскулинность лица, то есть степень его отличия от женского, fWHR — соотношение ширины и высоты лица, и 2D: 4D — соотношение длины указательного пальца и безымянного, написало ИА Nation News.
По окончанию эксперимента выяснилось, что чаще всего ко лжи прибегали участники с более широкими лицами и короткими безымянными пальцами.
Теперь специалисты намерены выяснить, распространяются ли эти данные на представителей женской половины человечества.