Ученые обнаружили зубы мамонта на берегу реки Обь в ЯНАО

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на берегу реки Обь специалисты обнаружили зубы мамонта. Об этом написал сайт «Красный Север».

Как рассказали участницы экспедиции, научные сотрудники окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского Юлия Бухарова и Ирина Будникова, внимание к местности привлек специалистов местный житель. Он рассказал, что здесь могут находиться предметы, представляющие ценность для музея, сообщило ИА Nation News.

Помимо зубов мамонта ученые обнаружили остатки белемнитов — древних моллюсков, фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа, датируемые 20-м веком.