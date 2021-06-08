Ученые обнаружили «вирус глупости»

Ученые из Медицинского университета Джона Хопкинса обнаружили вирус, который влияет на когнитивные способности человека, то есть делает людей глупее. Об исследовании написало издание Pravda.Ru.

В человеческом организме содержится огромное количество различных бактерий, действие многих из которых до сих пор не изучено.

«Неожиданно мы обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который, хоть и несильно, но все же влияет на когнитивные способности, снижая их», — сказано в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Национальной академии наук США.

При этом, если полагаться на результаты исследования, вирус этот очень распространен — он был обнаружен на слизистых 40 из 90 испытуемых американцев.

«Те, у кого на слизистой рта и носа „живет“ ATCV-1, показали худшие результаты в тестах, предназначенных для измерения скорости и точности визуальной обработки. Они также достигли более низких результатов в заданиях, предназначенных для измерения внимания», — рассказали ученые.