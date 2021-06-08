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    08 июня 2021, 11:45

    Ученые обнаружили «вирус глупости»

    Полина Гребенщикова

    Ученые из Медицинского университета Джона Хопкинса обнаружили вирус, который влияет на когнитивные способности человека, то есть делает людей глупее. Об исследовании написало издание Pravda.Ru.

    Ученые обнаружили «вирус глупости»

    В человеческом организме содержится огромное количество различных бактерий, действие многих из которых до сих пор не изучено.

    «Неожиданно мы обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который, хоть и несильно, но все же влияет на когнитивные способности, снижая их», — сказано в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Национальной академии наук США.

    При этом, если полагаться на результаты исследования, вирус этот очень распространен — он был обнаружен на слизистых 40 из 90 испытуемых американцев.

    «Те, у кого на слизистой рта и носа „живет“ ATCV-1, показали худшие результаты в тестах, предназначенных для измерения скорости и точности визуальной обработки. Они также достигли более низких результатов в заданиях, предназначенных для измерения внимания», — рассказали ученые.