03 марта 2023, 12:18
Ученые обнаружили скрытый коридор в пирамиде Хеопса с помощью космических лучей
Археологам с помощью космических лучей удалось исследовать скрытый коридор в памятнике архитектурного искусства Древнего Египта. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Метод мюонной радиографии, с помощью которого исследовали проход, разработали японские ученые. По данным Utro.ru, благодаря технологиям археологам удалось установить, что длина скрытого коридора составляет девять метров.
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Отмечается, что коридор был обнаружен еще в 2016 году, однако ученые не стали повреждать памятник для получения к доступа к тоннелю.
Египет
Археология
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