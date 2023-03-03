Интересное 03 марта 2023, 12:18 Ученые обнаружили скрытый коридор в пирамиде Хеопса с помощью космических лучей

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Археологам с помощью космических лучей удалось исследовать скрытый коридор в памятнике архитектурного искусства Древнего Египта. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Метод мюонной радиографии, с помощью которого исследовали проход, разработали японские ученые. По данным Utro.ru, благодаря технологиям археологам удалось установить, что длина скрытого коридора составляет девять метров.

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Отмечается, что коридор был обнаружен еще в 2016 году, однако ученые не стали повреждать памятник для получения к доступа к тоннелю.