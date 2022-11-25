Интересное 25 ноября 2022, 12:55 Ученые обнаружили древнейшее озеро на Марсе

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Ученые выдвинули свои догадки о происхождении на Марсе древнего озера и вероятности жизни на этой планете. Об этом сообщил сайт Planet Today.

По данным NationNews, озеро, состоящее из органических молекул, является своего рода подтверждением того, что на Марсе когда-то очень давно могла быть жизнь. На дне кратера, где был обнаружен водоем с молекулами, ученые изучили вулканическую породу. По данным специалистов, озеро образовалось около 3 миллиардов лет назад - в то же самое время, когда на Земле зарождалась жизнь.

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Для свидетельства жизни на Марсе ученые планируют провести исследование молекул, которые удалось обнаружить.

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