Ученые обнаружили древнего крокодила, ходившего на двух лапах

Ученые обнаружили древнего крокодила, который жил во времена динозавров и ходил на двух лапах. Палеонтологи узнали о его существовании благодаря следам, обнаруженным во время раскопок.

Batrachopus grandis в длину достигал трех метров, пишет The Times. Он жил 110-120 миллионов лет назад на территории современной Южной Кореи. Животное принадлежит к новому виду крокодиломорфов — они считаются предками крокодилов и аллигаторов.

Палеонтологи обнаружили во время раскопок следы, но изначально решили, что они принадлежат древним летающим ящерам — птерозавром. Для того, чтобы защитить свои крылья, они ходили на двух лапах. Однако дальнейшие изучения следов привели ученых к выводу, что это животное летать не умело.

«Отпечатки следов длиной около 24 см, что говорит о том, что у того, кто их оставил, ноги приблизительно такой же длины, что и у взрослого человека», — приводит «Би-би-си» слова доктора Энтони Ромилио из Квинслендского университета в Австралии.

Ранее археологи нашли древнеримский подземный город Фалерии-Нови в Италии. И что примечательно, для этого им даже не пришлось проводить раскопки. В поисках помог новейший георадар. Теперь их метод позволит совершить прорыв — ведь можно «просвечивать» землю практически где угодно. Подробнее об открытии и о том, как работает прибор, — в материале «360».