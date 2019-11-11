Ученые обнаружили, что рыбы-клоуны обладают уникальным зрением

Раба вида Amphiprion akindynos обитают на коралловом рифе у берегов Австралии. Ученые изучили их зрительную систему и выяснили, что рыбы приспособились видеть ультрафиолетовое излучение.

Отмечается, что эти рыбки живут близко к поверхности в симбиозе с актиниями, морскими коралловыми полипами. Рыба-клоун держится обычно вблизи от выбранной актинии. Возможность видеть ультрафиолетовое излучение позволяет им быстрее ее найти. Также оно помогает быстрее найти сородичей, благодаря отражению ультрафиолета от белых полосок. Поиски пищи также облегчаются, благодаря уникальному зрению амфиприонов: фитопланктон, которым они питаются, поглощает ультрафиолет и выглядит как черные точки на светлом фоне.