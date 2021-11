Ученые обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути

Чилийские ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря наземным наблюдениям. Сделать такое открытие помог телескоп VLT (Very Large Telescope). Об этом написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее такие открытия делали при помощи рентгеновского свечения, которое испускается при поглощении вещества. Также черные дыры фиксировали гравитационные волны, которые возникают при их столкновении с нейтронными звездами или друг с другом.

Ученые отметили, что черная дыра, обнаруженная в Большом Магеллановом облаке, примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца. Новое открытие позволит провести астрономам «перепись» черных дыр звездной массы в нашей и соседних галактиках, а также изучить их раннюю эволюцию.