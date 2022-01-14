Ученые объяснили, почему соцсети приводят к депрессиям

Социальные сети могут привести к серьезному психическому расстройству. Такой вывод после проведенных исследований сделали ученые из Гарвардского университета в США. Об этом написало издание The Daily Mail.

Для проведения эксперимента они отобрали 5400 американцев от 55 лет и проверили их эмоциональное состояние. Оказалось, что чем чаще эти люди пользовались Tik-Tok, Snapchat или Instagram, тем грустнее они становились, сообщил Life.

Первым и главным раздражителям в соцсетях, по мнению ученых, является так называемый успешный успех. Люди давно превратили свои аккаунты в ярмарку тщеславия и выставку мнимых достижений. Если посмотреть, то вокруг живут одни коучи, предприниматели, просветленные гуру и тренеры личностного роста.

Вторым раздражителем является вечный отдых. Даже тот человек, который не ведет свой аккаунт в Instagram активно, раз в полгода выкладывает какие-нибудь яркие фото, преимущественно с моря. Начинает складываться впечатление, что все отдыхают, кроме тебя, однако это иллюзия.

Еще одной иллюзией является то, что все блогеры купаются в роскоши и живут жизнью миллионера. Однако специальные люди работают для того, что создавать им роскошный имидж. Таким «звездам» подписчики несут больше денег, чтобы хоть как-то прикоснуться к успеху, а блогеры просто зарабатывают на них.

К заключительным раздражителям исследователи отнесли беспроблемную семейную жизнь. В социальных сетях может показаться, что существует мир без плачущих детей, безденежья и бесконечных ссор со второй половиной. Однако зачастую картинка в интернете расходится с картинками из реальной жизни, в которой существует множество сложностей и проблем.

Психологи советуют время от времени устаивать себе информационный детокс. Реальность, по их словам, намного сложнее, но интереснее.