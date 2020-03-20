Ученые объяснили, почему мяукают кошки. И это смешно

По данным телеканала «Царьград», кошек никто не одомашнивал специально. Они сами пришли к людям около девяти тысяч лет назад.

Мяукать они стали, чтобы привлекать внимание людей. Увидев, что человек умиляется звукам, которые они издают, пушистики запоминали это, а потом учили таким же способом потомство общаться с хозяевами.

Между собой кошки общаются с помощью жестов и запахов, а мяуканье — «иностранный» язык для них. Можно сказать, что это определенная «дрессировка» людей: животное таким способ притворяется маленьким и беззащитным, чтобы добиться от хозяина желаемого.

По мнению исследователей, кошки до сих пор продолжают совершенствовать свой навык взаимодействия с людьми с помощью звуков и стараются сделать этот «язык» более понятным для хозяев.