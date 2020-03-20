    20 марта 2020, 16:37

    Ученые объяснили, почему мяукают кошки. И это смешно

    Дарья Морозова

    Ученые объяснили причины, по которым кошки мяукают. Они таким образом пытаются копировать человеческий язык, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщил телеканал «Культура» со ссылкой на исследователей из Санкт-Петербурга.
    Ученые объяснили, почему мяукают кошки. И это смешно

    По данным телеканала «Царьград», кошек никто не одомашнивал специально. Они сами пришли к людям около девяти тысяч лет назад.

    Мяукать они стали, чтобы привлекать внимание людей. Увидев, что человек умиляется звукам, которые они издают, пушистики запоминали это, а потом учили таким же способом потомство общаться с хозяевами.

    Между собой кошки общаются с помощью жестов и запахов, а мяуканье — «иностранный» язык для них. Можно сказать, что это определенная «дрессировка» людей: животное таким способ притворяется маленьким и беззащитным, чтобы добиться от хозяина желаемого.

    По мнению исследователей, кошки до сих пор продолжают совершенствовать свой навык взаимодействия с людьми с помощью звуков и стараются сделать этот «язык» более понятным для хозяев.