Ученые объяснили, откуда на Луне взялись миллионы тонн воды

Ученые неоднократно доказывали, что на Луне есть вода. Но уже несколько десятилетий они не могут понять, откуда взялся лед. Специалисты из Университета Колорадо выдвинули версию, что источником замерзшей воды могли стать извержения вулканов.

«Наша модель предполагает, что около 41% всей массы воды, извергнутой за этот период, могло сконденсироваться в виде льда толщиной до нескольких сотен метров в полярных регионах», — пояснили ученые.

Результаты их исследования появились в The Planetary Science Journal. Авторы работы полагают, что вулканическая активность на Луне началась около 4,2 миллиарда лет назад. В течение одного миллиардов лет десятки тысяч вулканов извергали лаву на поверхность естественного спутника Земли. В итоге выброшенная вулканами вода превратилась в лед.

По словам сотрудника лаборатории атмосферной и космической физики Эндрю Вилкоски, за все это время на Луне накопилось огромное количество воды. По расчетам ученых, речь идет о более чем восьми квадриллионах литров. Впервые воду на Луне нашли в 2009 году.