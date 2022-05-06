Ученые Норвежского университета рассказали о главной составляющей флирта

Специалисты Норвежского университета рассказали, какой способ флирта является самым эффективным. По их мнению, для того, чтобы заинтересовать потенциального партнера, необходимо использовать юмор. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Planet Today.

Статью опубликовали в научном журнале Evolutionary Psychology. В эксперименте приняли участие студенты и студентки колледжей в США и Норвегии. С помощью анкет они оценивали эффективность 40 различных методов флирта. Многие респонденты предпочли юмор.

«Люди думают, что юмор или способность заставить другого человека смеяться наиболее эффективным методом для мужчин, которые ищут долгосрочные отношения», — сказано в исследовании.