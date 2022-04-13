Ученые НИИ Пастера Роспотребнадзора придумали способ диагностики скрытого гепатита В

Ученые из НИИ Пастера Роспотребнадзора придумали систему, которая способна выявлять вирус гепатита В даже при минимальной вирусной нагрузке. О том, как она работает, написала «Газета.ru».

Сейчас новая тест-система находится на стадии испытаний и подготовки регистрационных документов.

«Наш способ основан на том, что мы проводим анализ с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в два этапа: на первом этапе получаем полный геном вируса, а на втором на базе полученного генома определяем три фрагмента этого генома, соответствующие трем регионам/генам вируса, — S, X и Core. Причем обнаружение любых двух из них уже свидетельствует, что вирус в организме есть», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории НИИ, кандидат биологических наук Юлия Останкова.

Она пояснила, что в 80% случаев на развитие гепатита, цирроза и фиброза влияет скрытый гепатит В. Если бы врачи смогли вовремя его выявлять, то терапия была бы направлена на борьбу именно с вирусом, а не на поддержание стабильного состояния пациента.