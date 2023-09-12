Интересное 12 сентября 2023, 04:26 Ученые назвали женский оргазм атавизмом Journal of Experimental Zoology: ученые объявили женский оргазм атавизмом Freepik

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Женский оргазм является частью репродуктивного цикла, но при этом, по сути, не несет в себе эволюционной функции. Антропологи из университета в Пенсильвании (США) пришли к выводу, что оргазм у женщин является атавизмом. Об этом говорится в статье Journal of Experimental Zoology.

В ней указано, что эволюционное объяснение женского оргазма найти сложно.

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«Оргазм у женщин явно не способствует репродуктивному успеху и, на удивление, ненадежно сопровождает гетеросексуальный половой акт», — указали специалисты.

У ранних млекопитающих, как пояснили ученые, клитор был частью влагалища, но в процессе эволюции этот орган постепенно удалялся от отдела мочеполовой системы.

Ученые пришли к выводу, что оргазм представляет собой только наследуемый эволюционный признак. Антропологи объяснили этим низкую частоту оргазмов у женщин. Но несмотря на это ряд специалистов уверены, что оплодотворение возможно только при достижении женщиной оргазма.

При частом употреблении водки у мужчин повышается риск импотенции. Кроме того, любителям этого напитка грозит гинекомастия — увеличение груди. При регулярном употреблении водки нервы в тазу у мужчины повреждаются. Это также оказывает негативное влияние на корковое вещество. Оно отвечает в мозге за половое удовольствие. Из-за этого мужчинам становится труднее достигнуть оргазма.