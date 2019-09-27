Ученые назвали одну из опасностей на МКС. Это крошки от пищи

Первый арабский космонавт перешел на борт МКС вместе с коллегами Подробнее

Научно-исследовательский институт пищеконтрационной промышленности и специальной пищевой технологии сформулировал ряд требований к рационам питания и иным продуктам, которые доставляются на Международную космическую станции. Специалисты отметили «недопустимость крошливой консистенции», объясняя это риском и для людей, и для оборудования.

В материалах института составлен список продуктов питания, которые допустимы на МКС. В нем есть как привычные всем людям свежие овощи и фрукты, вяленые фрукты, различные фруктово-ягодные концентраты, хлеб, конфеты, орехи, печенье, так и продукты, обезвоженные вакуумной сублимационной или тепловой сушкой. Среди наименований имеются виды пищи, термостабилизированные пастеризацией или стерилизацией, а также напитки. Впрочем, из последних категорически запрещены на МКС газировка и алкоголь.