27 февраля 2020, 12:25
Ученые назвали новый вид птерозавров в честь персонажей «Игры престолов»
Ученые присвоили новому виду птерозавров название в честь персонажей популярного сериала «Игра престолов». Так, например, летающий «дракон» Targaryendraco wiedenrothi жил около 130 миллионов лет назад. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное издание.
Останки ящера нашли еще в 1984 году в Германии. Изначально ученые посчитали, что это уже известный вид птерозавров. Однако, после детальной проверки выяснили, что найденные окаменелости принадлежат неизвестному ранее виду.
Специалисты полагают, что ящер обитал у берегов моря и питался рыбой. Возможно, он является прообразом нынешних морских птиц. Размах крыльев мог достигать почти восемь метров. Также пресмыкающиеся отличались узкими клювами.
Автор книг «Игра престолов» Джордж Мартин прокомментировал новость о том, что птерозавров назвали в честь драконов из его произведения.
«Я в восторге», — заявил писатель.