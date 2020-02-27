Ученые назвали новый вид птерозавров в честь персонажей «Игры престолов»

Останки ящера нашли еще в 1984 году в Германии. Изначально ученые посчитали, что это уже известный вид птерозавров. Однако, после детальной проверки выяснили, что найденные окаменелости принадлежат неизвестному ранее виду.

Специалисты полагают, что ящер обитал у берегов моря и питался рыбой. Возможно, он является прообразом нынешних морских птиц. Размах крыльев мог достигать почти восемь метров. Также пресмыкающиеся отличались узкими клювами.

Автор книг «Игра престолов» Джордж Мартин прокомментировал новость о том, что птерозавров назвали в честь драконов из его произведения.

«Я в восторге», — заявил писатель.