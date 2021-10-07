Ученые назвали ягоду «долголетия»

Ученые рассказали, что частое употребление в пищу клубники поможет продлить жизнь и снизить холестерин, артериальное давление и даже препятствовать развитию злокачественных новообразований. Именно ее называют ягодой «долголетия». Об этом сообщил сайт mk.ru.

Кроме того, в клубнике совсем нет жира, холестерина, зато много витаминов и клетчатки. Например, в этой ягоде сдержится в два раза больше витамина С, чем в том же апельсине. Также в ней присутствуют калий и магний, рассказало радио «Комсомольская правда».

Эта ягода хорошо влияет кардиометаболические факторы риска. Клубнику можно и даже нужно есть взрослым людям с проблемой ожирения. Чудо-ягода помогает снизить воспаление в организме и замедлить рост раковых клеток.