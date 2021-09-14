Ученые назвали 7 ключевых качеств кошек

Специалисты из Хельсинкского университета выявили семь основных черт поведения кошек, характерных для разных пород. Им удалось проанализировать данные нескольких тысяч питомцев. Об этом рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на журнал Animals.

«По сравнению с собаками, о поведении и личности кошек известно меньше, и существует потребность в выявлении связанных с этим проблем и факторов риска. Мы должны понимать больше и получить инструменты для искоренения проблемного поведения и улучшения кошачьего благополучия», — сообщила автор исследования Салла Миккола.

Исследователи предложили владельцам питомцев ответить на определенные вопросы, касающиеся поведения кошек. Проанализировав более четырех тысяч анкет, ученые пришли к выводу, что кошки имеют семь ключевых черт: игривость, пугливость, агрессию к людям, общительность по отношению к человеку, общительность по отношению к другим кошкам, проблемы с туалетным лотком, чрезмерный уход за собой.

Уточняется, что отдельные черты характера могут быть присущи разным породам. Например, самыми боязливыми оказались представители русской голубой породы, а самыми смелыми — абиссинской. Проблемы с туалетным лотком чаще всего указывают на наличие у кошек стресса, пояснила Миккола.