Ученые нашли зависимость между количеством друзей у мужчины и маскулинностью

Нарочитая маскулинность в мужчине может говорить о том, сколько у него близких товарищей. Об этом рассказало Daily Mail со ссылкой на научное исследование Университета Виктории.

Австралийские научные сотрудники попытались установить причины, по которым мужчины проявляют агрессию. Исследователи заключили, что на модель поведения мужской особи влияет то, сколько у него близких друзей. Одиночкам свойственно проявлять ярко выраженную маскулинность, агрессию, самоуверенность и женоненовистничество. Добавляется, что на поведение мужчин не сильно влияют отношения с отцом.

Вывод сделали на основе изучения данных 188 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, добавила «Политика сегодня».